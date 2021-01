Task force anti - droga, nei guai un giovane trovato in possesso di hashish (Di sabato 30 gennaio 2021) CASTELPLANIO - Controlli dei carabinieri nei principali scali ferroviari della Vallesina per contrastare lo spaccio di stupefacenti . A finire nei guai è un giovane trovato in possesso di hashish . Leggi su corriereadriatico (Di sabato 30 gennaio 2021) CASTELPLANIO - Controlli dei carabinieri nei principali scali ferroviari della Vallesina per contrastare lo spaccio di stupefacenti . A finire neiè unindi

reportrai3 : Da quanto emerge dai verbali, la task force il 7 febbraio scrive che in Italia la non c’è ancora un’epidemia e che… - reportrai3 : Dopo l’avvertimento dell’Oms, si riunisce la task force ma il piano pandemico non viene attivato. 'Quello del 2006… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Gennaio: Recovery, Renzi&C. sbugiardati dalla Ue. Linee guida, consegna dei… - RED_269 : RT @SM_Difesa: #NATO Baltic #AirPolicing Aeroporto di Siauliai #Lituania Il Col Daniele Donati subentra al Col Antonio di Matteo al comando… - bista92 : RT @andreabalducci: @g_bonfiglio @disinformatico @szampa56 @Key4biz Proviamo con un altro dettaglio del tutto trascurabile: questo tweet è… -