Sanremo 2021, Amadeus cambia idea e non molla il Festival: deciderà la Rai e il Cts (Di sabato 30 gennaio 2021) Quello che in molti si chiedono in queste ore è se il Festival di Sanremo 2021 si farà oppure no. I telespettatori italiani nei giorni scorsi sono stati colti da varie notizie contrastanti. Amadeus non molla il Festival di Sanremo 2021: decideranno Rai e Cts. Ecco perché: A causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, quest'anno il Festival di Sanremo sarà completamente diverso. Ci saranno i numerosi protocolli di sicurezza da rispettare, non potranno essere organizzate attività nel cuore di Sanremo, nessun assembramento e niente folle fuori dal teatro Ariston. Insomma ci saranno delle vere e proprie limitazioni, come è giusto che sia. Il tema più importante che ha scatenato non poche ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 30 gennaio 2021) Quello che in molti si chiedono in queste ore è se ildisi farà oppure no. I telespettatori italiani nei giorni scorsi sono stati colti da varie notizie contrastanti.nonildi: decideranno Rai e Cts. Ecco perché: A causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, quest'anno ildisarà completamente diverso. Ci saranno i numerosi protocolli di sicurezza da rispettare, non potranno essere organizzate attività nel cuore di, nessun assembramento e niente folle fuori dal teatro Ariston. Insomma ci saranno delle vere e proprie limitazioni, come è giusto che sia. Il tema più importante che ha scatenato non poche ...

fattoquotidiano : Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la gente ormai si è a… - La7tv : #piazzapulita Polemiche #Sanremo, Andrea #Crisanti: 'C'è un inaridimento dei sentimenti. La gente alla fine si abit… - IlContiAndrea : #Amadeus non lascia e va avanti, si rimetterà alle decisioni sui protocolli di sicurezza di Rai e del Comitato Tecn… - AllMusicItalia : #Sanremo2021 Amadeus fa un passo indietro per il bene del Festival e decide di restare. Nelle ultime ore circolava… - SimonaBellone : Se tutti i #teatri chiusi per #COVID avessero avuto l’opportunità di essere considerati studi tv per stare aperti,… -