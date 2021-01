Sampdoria, Osti: «Il futuro di Quagliarella non è lontano da noi» (Di sabato 30 gennaio 2021) Carlo Osti ha parlato prima di Sampdoria-Juventus Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro la Juventus. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 Quagliarella – «Non vedo il futuro di Quagliarella lontano dalla Sampdoria. È arrivato quattro anni fa, facendo tanti gol per noi. Mi auguro possa restare con noi». KEITA – «È in prestito, non abbiamo ancora parlato con il Monaco. Prima aspettiamo di conoscere il nostro futuro. Quest’anno ci sono tante sorprese, dobbiamo prima consolidare la classifica». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Carloha parlato prima di-Juventus Carlo, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro la Juventus. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24– «Non vedo ildidalla. È arrivato quattro anni fa, facendo tanti gol per noi. Mi auguro possa restare con noi». KEITA – «È in prestito, non abbiamo ancora parlato con il Monaco. Prima aspettiamo di conoscere il nostro. Quest’anno ci sono tante sorprese, dobbiamo prima consolidare la classifica». Leggi su Calcionews24.com

