Sampdoria-Juventus | la formazione ufficiale scelta da Pirlo

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 30 gennaio 2021) Pochi dubbi per Andreagià alla vigilia diriguardo allada schierare. Chiellini confermato al centro della difesa in coppia con Bonucci, mentre de Ligt sarà titolare contro l’Inter. Ai lati Cuadrado e Danilo, tutti davanti a Szczesny. LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo a parametro zero: si inserisce il Real A centrocampo Arthur e Bentancur i due in mezzo, con McKennie ad agire da invasore partendo da destra e Chiesa a dare ampiezza a sinistra. Davanti la solita coppia Ronaldo–Morata, quest’oggi al Ferraris senza sostituti di ruolo. Questa ladellaschierata dacontro la, come riportata da Romeo Agresti di goal.com: Szczesny; ...