Renzi: 'Serve un documento scritto preferiamo un governo politico' Pd e Leu blindano Conte Diretta (Di sabato 30 gennaio 2021) proseguono i colloqui esplolarativi a Montecitorio. Il presidente della Camera , al quale i l Capo dello Stato ha conferito ieri sera il mandato esplorativo per verificare la possibilità di formare un ... Leggi su leggo (Di sabato 30 gennaio 2021) proseguono i colloqui esplolarativi a Montecitorio. Il presidente della Camera , al quale i l Capo dello Stato ha conferito ieri sera il mandato esplorativo per verificare la possibilità di formare un ...

BentivogliMarco : L'iniziativa di Renzi con i Sauditi non mi piace ed e' sbagliata e inopportuna(come quella di Conte). Questa vigne… - matteograndi : Schifano pubblicamente Renzi per giorni. Poi si accorgono che per fare il Governo Renzi serve. Dibba schifa Renzi… - pietroraffa : Renzi:'Abbiamo chiesto a Fico di verificare la possibilità di accordo sui temi proposti da IV. Serve un documento s… - fisco24_info : Crisi di governo, Pd e M5S confermano il sostegno a Conte. Renzi: favorevoli a un esecutivo politico ma serve un do… - paolagri2 : RT @Iv_palermo: 'Noi siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto che dice chi fa cosa e che toglie gli alibi. Non servono r… -