Pontecagnano Faiano, i numeri della sicurezza: Lanzara rassicura tutti (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Il contrasto alla criminalità e a episodi di delinquenza richiedono uno sforzo e un impiego di risorse continuo ed è compito dello Stato e delle istituzioni dimostrare di rispondere sempre con maggiore decisione”. È quanto dichiarato dal sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara che ha voluto in una nota rassicurare la popolazione sulla tema sicurezza nella sua città. “In questo momento così difficile per tutti, lo Stato, le Forze dell’Ordine, l’Amministrazione Comunale, io da Sindaco, dobbiamo dimostrare di fare sempre di più e meglio sul tema sicurezza. I Carabinieri, con il Comandante Fabio Laurentini, stanno svolgendo un lavoro investigativo molto importante con l’ausilio dalla Sezione Operativa di Battipaglia al comando del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Il contrasto alla criminalità e a episodi di delinquenza richiedono uno sforzo e un impiego di risorse continuo ed è compito dello Stato e delle istituzioni dimostrare di rispondere sempre con maggiore decisione”. È quanto dichiarato dal sindaco diGiuseppeche ha voluto in una notare la popolazione sulla temanella sua città. “In questo momento così difficile per, lo Stato, le Forze dell’Ordine, l’Amministrazione Comunale, io da Sindaco, dobbiamo dimostrare di fare sempre di più e meglio sul tema. I Carabinieri, con il Comandante Fabio Laurentini, stanno svolgendo un lavoro investigativo molto importante con l’ausilio dalla Sezione Operativa di Battipaglia al comando del ...

aSalerno_it : #salerno In Cibum di Pontecagnano Faiano: diploma e garanzie sul futuro lavorativo per gli studenti - linkmotorsepoca : Jaguar E Pace S D 180 AWD - € 39600 AUTO VISIONABILE PRESSO LA LINK MOTORS SALERNO Via Manzoni, 5 84098 Pontecagnan… - radioalfa : Pontecagnano Faiano, nasce il 'muro della gentilezza' - occhio_notizie : Allarme sicurezza a #Pontecagnano - andpellegrino : A Pontecagnano Faiano nasce il muro delle gentilezza -