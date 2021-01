Pirlo: “Ronaldo? Va bene anche segnare senza i suoi gol” (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo il 2-0 rifilato alla Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. “Chiesa ha portato energia, fame, freschezza. E’ giovane e si è approcciato con grandi campioni e partite importanti a livello internazionale. E’ entrato in punta di piedi all’inizio perché il salto è stato grande. Sta bene e si è sbloccato, siamo contenti. Finalmente chiude le azioni dall’altra parte, deve farlo più spesso e sfruttare la sua capacità di arrivare da dietro”. Dovevate chiuderla prima? Cosa è cambiato nella ripresa? “Peccato non averla chiusa nel primo tempo, poi quando rimane in bilico nella ripresa loro hanno spinto di più. Oltre al salvataggio di Chiellini, abbiamo gestito bene senza soffrire”. Ronaldo si sta scaldando per la Champions? “Ronaldo per noi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo il 2-0 rifilato alla Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’allenatore della Juventus, Andrea. “Chiesa ha portato energia, fame, freschezza. E’ giovane e si è approcciato con grandi campioni e partite importanti a livello internazionale. E’ entrato in punta di piedi all’inizio perché il salto è stato grande. Stae si è sbloccato, siamo contenti. Finalmente chiude le azioni dall’altra parte, deve farlo più spesso e sfruttare la sua capacità di arrivare da dietro”. Dovevate chiuderla prima? Cosa è cambiato nella ripresa? “Peccato non averla chiusa nel primo tempo, poi quando rimane in bilico nella ripresa loro hanno spinto di più. Oltre al salvataggio di Chiellini, abbiamo gestitosoffrire”.si sta scaldando per la Champions? “per noi ...

