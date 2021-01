Patrizia De Blanck infrange le regole del GF Vip: ecco cosa ha fatto nello studio (Di sabato 30 gennaio 2021) Nessuno mette Patrizia De Blanck in un angolo e lo sappiamo bene. La contessa non si è mai fatta imporre nulla al GF Vip e qualche settimana fa ha anche infranto le regole di sicurezza ed è stata portata di peso al suo posto. Non contenta la nobildonna romana ne ha combinata un’altra delle sue e lunedì scorso si è presentata in studio con un abito firmato, con tanto di marchio ben in vista. Gli autori le hanno spiegato che non si possono esporre firme e per questo l’hanno fatta coprire con uno scialle. L’ex gieffina non appena è iniziata la diretta ha preso lo scialle e l’ha scaraventato via, fregandosene delle direttive. “Ho una cosa sulla Contessa. Patrizia De Blanck si è portata da mangiare da casa un caco, sì, un caco. Giuro, ma soprattutto si è presentata con un ... Leggi su biccy (Di sabato 30 gennaio 2021) Nessuno metteDein un angolo e lo sappiamo bene. La contessa non si è mai fatta imporre nulla al GF Vip e qualche settimana fa ha anche infranto ledi sicurezza ed è stata portata di peso al suo posto. Non contenta la nobildonna romana ne ha combinata un’altra delle sue e lunedì scorso si è presentata incon un abito firmato, con tanto di marchio ben in vista. Gli autori le hanno spiegato che non si possono esporre firme e per questo l’hanno fatta coprire con uno scialle. L’ex gieffina non appena è iniziata la diretta ha preso lo scialle e l’ha scaraventato via, fregandosene delle direttive. “Ho unasulla Contessa.Desi è portata da mangiare da casa un caco, sì, un caco. Giuro, ma soprattutto si è presentata con un ...

