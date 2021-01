Napoli | aggressioni ai medici del pronto soccorso | due denunce

(Di sabato 30 gennaio 2021) Dueal personale sanitario nell’area a nord di: duedai Carabinieri. I militari di Giugliano in Campania hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio un 39enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, trasportato presso il locale ospedale per delle ferite al volto, in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche e senza alcun motivo apparente, aveva colpito con degli schiaffi in faccia il medico di turno dele il vigilantes di servizio che era andato in suo aiuto. I Carabinieri sono riusciti a riportare la calma, hanno identificato l’uomo e l’hanno denunciato. Analoga situazione a Frattamaggiore, dove i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 42enne che era presso l’ospedale San ...

SkyTG24 : Napoli, due aggressioni al personale sanitario - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, due aggressioni al personale sanitario - arcocielo : RT @SkyTG24: Napoli, due aggressioni al personale sanitario - FulviaFrongia : RT @SkyTG24: Napoli, due aggressioni al personale sanitario - Alessan77616441 : RT @SkyTG24: Napoli, due aggressioni al personale sanitario -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli aggressioni

al personale sanitario, nel Napoletano: due i casi, a Giugliano e a Frattamaggiore. A Giugliano in Campania i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per resistenza a pubblico ...LA SICUREZZA Caserta, rapine e:due 15enni collocati in... LA VIOLENZA Babygang a, notte di follia: in 40 assaltano poliziotti e... L'attività d'indagine effettuata dai suddetti ...È iniziata al Palazzo di Giustizia la cerimonia di inaugurazione del nuovo ano giudiziario, che quest'anno - per motivi di sicurezza dovuti alla pandemia - si svolge in ...Napoli, ottobre 2019: a San Giorgio a Cremano, in via Manzoni, all’esterno di un locale commerciale, violenta rissa tra diversi giovani appartenenti alle due opposte fazioni di baby gang di camorra ...