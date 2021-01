Luna Rossa in finale, Pelaschier: “Con Ineos sarà show” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Mi è piaciuto il progresso fatto da Luna Rossa sia dal punto di vista tecnico, con performance più adeguate, che dal punto di vista velistico dell’equipaggio più unito”. Lo ha detto Mauro Pelaschier storico timoniere di Azzurra, all’Adnkronos dopo la conquista di un posto in finale di Prada Cup da parte di Luna Rossa grazie al 4-0 inferto ad American Magic. “Gli statunitensi non sono stati assistiti dalla tecnologia con il rovesciamento. Dopo la ricostruzione della barca hanno avuto due giorni per preparare la regata e non tutto era a posto. Si è visto contro Luna Rossa che ha comunque meritato di vincere anche per le partenze favolose che ha fatto, cosa che fa ben sperare per il futuro”, ha aggiunto Pelaschier. ... Leggi su funweek (Di sabato 30 gennaio 2021) “Mi è piaciuto il progresso fatto dasia dal punto di vista tecnico, con performance più adeguate, che dal punto di vista velistico dell’equipaggio più unito”. Lo ha detto Maurostorico timoniere di Azzurra, all’Adnkronos dopo la conquista di un posto indi Prada Cup da parte digrazie al 4-0 inferto ad American Magic. “Gli statunitensi non sono stati assistiti dalla tecnologia con il rovesciamento. Dopo la ricostruzione della barca hanno avuto due giorni per preparare la regata e non tutto era a posto. Si è visto controche ha comunque meritato di vincere anche per le partenze favolose che ha fatto, cosa che fa ben sperare per il futuro”, ha aggiunto. ...

