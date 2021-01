Juventus, “La maglia numero 10 non è per tutti” (Di sabato 30 gennaio 2021) Ogni bambino che corre dietro un pallone sogna di indossare la maglia numero 10 della sua squadra del cuore, il numero della fantasia, dell’estro, del talento. tutti i più grandi della storia (o quasi) hanno indossato la 10, diventando simboli eterni per intere nazioni. LEGGI ANCHE: Juventus, la rinascita di Danilo L’Argentina che qualche mese fa ha dovuto dare al “Dies” l’estremo saluto, cerca ora conforto nei suoi eredi Messi e Tevez. L’ex bianconero sente il peso di quella, la dieci del Boca, soprattutto ora che Maradona non c’è più. Juventus, Tevez e la “10” bianconera Paulo Dybala e Alex Del Piero“Sono l’ultimo simbolo idolo di questo club, e questo mi motiva ancora a dare il massimo per questo club” ha raccontato l’Apache a TyC Sports, ribadendo anche la voglia di alzare la ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ogni bambino che corre dietro un pallone sogna di indossare la10 della sua squadra del cuore, ildella fantasia, dell’estro, del talento.i più grandi della storia (o quasi) hanno indossato la 10, diventando simboli eterni per intere nazioni. LEGGI ANCHE:, la rinascita di Danilo L’Argentina che qualche mese fa ha dovuto dare al “Dies” l’estremo saluto, cerca ora conforto nei suoi eredi Messi e Tevez. L’ex bianconero sente il peso di quella, la dieci del Boca, soprattutto ora che Maradona non c’è più., Tevez e la “10” bianconera Paulo Dybala e Alex Del Piero“Sono l’ultimo simbolo idolo di questo club, e questo mi motiva ancora a dare il massimo per questo club” ha raccontato l’Apache a TyC Sports, ribadendo anche la voglia di alzare la ...

