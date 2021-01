Juve, scatta il tour de force: ma Pirlo ora ha due squadre (Di sabato 30 gennaio 2021) Al quarto di finale contro la Spal non si potevano chiedere grandi riscontri tecnici, ma la Coppa Italia ha dato ad Andrea Pirlo indicazioni a livello fisico e di organico. Abbastanza per avvicinarsi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 gennaio 2021) Al quarto di finale contro la Spal non si potevano chiedere grandi riscontri tecnici, ma la Coppa Italia ha dato ad Andreaindicazioni a livello fisico e di organico. Abbastanza per avvicinarsi ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juventus, scatta il tour de force: ma #Pirlo ora ha due squadre - sportli26181512 : Juve, scatta il tour de force: ma Pirlo ora ha due squadre: Juve, scatta il tour de force: ma Pirlo ora ha due squa… - Gazzetta_it : #Juventus, scatta il tour de force: ma #Pirlo ora ha due squadre - KSport24 : @alastarte @Lowandoski85 @TheWalr02066802 @cmdotcom Per questo la Juve ha creato un Under23 (unica in Italia), per… - gastu290574 : @Max_883 Da quello che leggo se Fonseca arriva in CL scatta automaticamente il rinnovo per 1 anno a 5 mln lordi . A… -