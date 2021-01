Inter-Benevento, Conte: “Di Dzeko non parlo perché è della Roma” (Di sabato 30 gennaio 2021) Inter-Benevento, Conte in conferenza stampa: “Da Eriksen ci aspettiamo altro”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia di Inter-Benevento per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha presentato la sfida di San Siro, in programma alle 20.45 di sabato 30 gennaio. Inter-Benevento, la conferenza stampa di Antonio Conte In conferenza stampa Antonio Conte non ha ha voluto parlare del possibile scambio Dzeko-Sanchez: “Io alla proprietà non ho chiesto nulla – ha detto il tecnico, riportato da tuttomercatoweb.com – ho sempre detto che questi sono i giocatori e resteranno fino alla fine della stagione. Mi piace l’idea che ogni volta passi come un mio capriccio . Di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021)in conferenza stampa: “Da Eriksen ci aspettiamo altro”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia diper Antonio. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha presentato la sfida di San Siro, in programma alle 20.45 di sabato 30 gennaio., la conferenza stampa di AntonioIn conferenza stampa Antonionon ha ha voluto parlare del possibile scambio-Sanchez: “Io alla proprietà non ho chiesto nulla – ha detto il tecnico, riportato da tuttomercatoweb.com – ho sempre detto che questi sono i giocatori e resteranno fino alla finestagione. Mi piace l’idea che ogni volta passi come un mio capriccio . Di ...

Inter : ? | QUIZ ?? Nel 2017 Brozovic ha segnato una doppietta contro il Benevento ? Ti ricordi come ha realizzato il secon… - Inter : Ritorna il campionato: la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Benevento - Inter : ?? | MAGLIA ?? In quale stagione Inter-Benevento è stata decisa dai loro gol? ?? - infoitsport : Inter-Benevento, scocca l’ora di Eriksen: Conte ne cambia altri 5 rispetto al derby - infoitsport : Inter-Benevento, la probabile formazione di Conte: chance per Eriksen! -