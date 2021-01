Governo | Della Vedova | ' con Conte favore a destra sovranista'

(Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “Abbiamo chiesto una cesura vera rispetto al passato e un allargamentomaggioranza, superando il nostro veto sul M5S con la maggioranza ‘Ursula'. Ma un progetto di questo tipo bisogna agganciarlo a un volto e a una personalità nuova. Proseguire coninvece non segnerà la discontinuità necessaria e sarà un ulteriorealle destre: dopo un anno e mezzo dibis laè molto più forte di prima e oggi poggia su due solidi pilastri”. Lo ha sottolineato il segretario di Più Europa, Benedetto, intervenendo a una tavola rotonda organizzata da Alleanza civica.

ManlioDS : Revocata la commessa di 20.000 bombe all'#Arabia Saudita concessa da #Renzi nel 2016. Una decisione storica del nos… - StefanoFeltri : Il problema non è solo Matteo Renzi, il problema è un paese che tollera il fatto che un senatore della Repubblica p… - pierofassino : Dando corso alla Risoluzione della Commissione Esteri della Camera, il Governo ha revocato le esportazioni di armi… - MarioC1969 : @Signorasinasce Se, per mantenere la poltrona, riescono a fare un nuovo/vecchio governo che ad ogni futura votazion… - LuzPagoda : @raffaellapaita @ItaliaViva Infatti fino ad oggi avete parlato di cazzate, rallentando il Governo. Siete il ritard… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Della

Governo

...un nuovo scontro tra i Presidenti di regione e il, peraltro dimissionario. Governatori: "Bene ripartenza attività economiche, ma mantenere alto livello attenzione" Per il Governatore......presentato ieri stesso alla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale il ricorso... va all'attacco dello Stato, "rappresentato oggi da undimissionario, che per tutelare i ...Condividi questo articolo:Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Le consultazioni con le forze politiche da parte del Presidente della Camera dei deputati si svolgeranno a partire dalle ore 16 di oggi, sabato 30 ...Che ha auspicato “un governo politico che parta dalle forze della maggioranza dell’ultimo anno e mezzo, ma con un patto di legislatura chiaro davanti ai cittadini e con lealtà”. Parole che non sono ...