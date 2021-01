Federica Panicucci e la provocazione del suo Amore | la risposta è bollente

Leggi su kronic

(Di sabato 30 gennaio 2021)si mette in posa per questo scatto molto particolare che la ritrae insieme al suo amato Marco che ha risposto così(Instagram)è una famosissima conduttrice televisiva e radiofonica. Il suo esordio avviene grazie alle pubblicità, grazie alle quali riesce a farsi notare e a debuttare come centralinista dell’ultima edizione di Portobello , storico programma di Max Tortora su Rai 2, diventando poi una delle annunciatrici di Rai 3. Alla fine degli anni 80 comincia a lavorare con Fininvest, diventando così una hostess della trasmissione “Il gioco delle coppie” in onda su Canale5. Qu è molto apprezzata dal pubblico e questo le consentirà di avere l’opportunità di condurre il Festivalbar, affiancando alla conduzione ...