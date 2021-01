CR7 resta a digiuno | ma sembra Pirlo | decisivo coi passaggi Ora le ' sue' partite

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il bicchiere (più che) mezzo pieno è che la Juventus dista vincendo anche senza i gol di Ronaldo. 'Per noi, non è importante che segni tutte lema che si vinca'. In campo il tecnico ...

Il bicchiere (più che) mezzo pieno è che la Juventus di Pirlo sta vincendo anche senza i gol di Ronaldo. 'Per noi, non è importante che segni tutte le partite ma che si vinca'. In campo il tecnico ...... Cristiano Ronaldo crea diverse occasioni ma per la terza volta consecutivaa bocca asciutta. ... Tra il 42' e il 43', altre due occasioni perma Yoshida è eccezionale in fase di anticipo e ...Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...La Juventus batte la Sampdoria per 2-0 ma fatica nell'ultima mezz'ora. Cristiano Ronaldo a secco per la terza partita consecutiva, Chiesa e Ramsey decisivi ...