Calciomercato Juventus, nella Sampdoria un osservato speciale: Paratici ci prova (Di sabato 30 gennaio 2021) Non è un mistero che la Juventus stia iniziando a pianificare la strategia di mercato in vista della campagna acquisti estiva. Il reparto maggiormente sotto la lente di ingrandimento è di certo quello di centrocampo, fin qui non irreprensibile. Detto questo, a giugno, Fabio Paratici e soci si dovrebbero concentrare sulle possibili opportunità per rinforzare la mediana. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero: si inserisce il Real Il nome in pole position sarebbe quello di Manuel Locatelli del Sassuolo, pallino di Andrea Pirlo, anche se però non tramontano altri possibili affari un po’ meno onerosi. La sfida di oggi tra Sampdoria e Juventus potrebbe offrire a Paratici l’opportunità di osservato da vicino un talentuoso ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Non è un mistero che lastia iniziando a pianificare la strategia di mercato in vista della campagna acquisti estiva. Il reparto maggiormente sotto la lente di ingrandimento è di certo quello di centrocampo, fin qui non irreprensibile. Detto questo, a giugno, Fabioe soci si dovrebbero concentrare sulle possibili opportunità per rinforzare la mediana. LEGGI ANCHE:, colpo a parametro zero: si inserisce il Real Il nome in pole position sarebbe quello di Manuel Locatelli del Sassuolo, pallino di Andrea Pirlo, anche se però non tramontano altri possibili affari un po’ meno onerosi. La sfida di oggi trapotrebbe offrire al’opportunità dida vicino un talentuoso ...

