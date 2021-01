Basta un hashtag di Elon Musk per far volare Bitcoin e Dogecoin (Di sabato 30 gennaio 2021) Bitcoin guadagna il 20% dopo che Elon Musk, fondatore e amministratore delegato di Tesla, ha aggiunto l’hashtag #Bitcoin alla sua ‘bio’ su Twitter. La cripto valuta è schizzata guadagnando circa 5.000 dollari nel giro di un’ora, toccando i 37.299 dollari, secondo i dati del sito di settore CoinDesk. Due ore dopo il valore è sceso leggermente e attualmente il Bitcoin è scambiato a 36.423 dollari. Poco dopo aver aggiornato la sua biografia sul social, Musk ha anche condiviso con i suoi 44 milioni di follower un tweet criptico: “In retrospettiva, era inevitabile”. LEGGI ANCHE –> Il tweet sulla Bolivia che ha messo nei guai Musk Ma non è tutto: si segnala anche il boom storico per i prezzi del Dogecoin che, nell’arco delle ultime 24 ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 30 gennaio 2021)guadagna il 20% dopo che, fondatore e amministratore delegato di Tesla, ha aggiunto l’alla sua ‘bio’ su Twitter. La cripto valuta è schizzata guadagnando circa 5.000 dollari nel giro di un’ora, toccando i 37.299 dollari, secondo i dati del sito di settore CoinDesk. Due ore dopo il valore è sceso leggermente e attualmente ilè scambiato a 36.423 dollari. Poco dopo aver aggiornato la sua biografia sul social,ha anche condiviso con i suoi 44 milioni di follower un tweet criptico: “In retrospettiva, era inevitabile”. LEGGI ANCHE –> Il tweet sulla Bolivia che ha messo nei guaiMa non è tutto: si segnala anche il boom storico per i prezzi delche, nell’arco delle ultime 24 ...

commgrandefra : I vostri dubbi mi confermano che avete visto male il live in questi mesi o vi basta veramente poco cioè una dinamic… - The_Ringo_Eater : Basta scrollare 10 minuti sugli hashtag più popolari per rendersi conto di quanto la gente stia male e realizzare q… - iconzramos : Gesù mio ma perché i prelemi vengono nel nostro hashtag?? TORNATE NEL VOSTRO E BASTA QUI A NESSUNO FREGA DEI DRAMA… - itsmarta7 : I ?????? quando scrivono un post che pensano possa triggerarci mettono il nostro hashtag, ma lo hanno capito che a noi… - albertoalcanza : @lovingprelemi @singleladies___ Vi prego smettiamola di giustificare gli altri. Almeno in questo fottuto hashtag… -