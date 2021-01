Bar e ristoranti chiusi, ma il canone Rai lo pagano comunque (Di sabato 30 gennaio 2021) Valentina Dardari L’Associazione che rappresenta i piccoli comuni ha chiesto al ministero dello Sviluppo Economico di esentare bar, ristoranti e circoli Non poter usufruire della televisione e dover comunque pagare il canone Rai. Succede anche questo in un periodo in cui molte attività sono state messe in ginocchio dall’epidemia, e non si parla solo di negozi di abbigliamento, palestre, cinema e teatri, questi ultimi tra l’altro dallo scorso marzo non hanno praticamente mai riaperto, tranne una brevissima apparizione estiva. Anche i bar e i ristoranti hanno sofferto e stanno ancora soffrendo, con riaperture a singhiozzo e la beffa delle festività natalizie, quando fino all’ultimo non sapevano ancora se avrebbero aperto o no. Ovviamente la risposta era stata no. Mazzata finale per bar e ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Valentina Dardari L’Associazione che rappresenta i piccoli comuni ha chiesto al ministero dello Sviluppo Economico di esentare bar,e circoli Non poter usufruire della televisione e doverpagare ilRai. Succede anche questo in un periodo in cui molte attività sono state messe in ginocchio dall’epidemia, e non si parla solo di negozi di abbigliamento, palestre, cinema e teatri, questi ultimi tra l’altro dallo scorso marzo non hanno praticamente mai riaperto, tranne una brevissima apparizione estiva. Anche i bar e ihanno sofferto e stanno ancora soffrendo, con riaperture a singhiozzo e la beffa delle festività natalizie, quando fino all’ultimo non sapevano ancora se avrebbero aperto o no. Ovviamente la risposta era stata no. Mazzata finale per bar e ...

