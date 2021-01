Andrea Zenga, confronto con papà Walter al Grande Fratello Vip: la promessa (Di sabato 30 gennaio 2021) Andrea Zenga ieri sera al Grande Fratello Vip ha incontrato il padre Walter Zenga, ecco cosa si sono promessi È andata in onda ieri 29 gennaio 2021 su Canale 5 la 35esima puntata del Grande Fratello Vip, tanti i colpi di scena tra questi anche il confronto tra Andrea Zenga e il padre Walter. Prima di incontrare il figlio l’allenatore a Signorini ha detto che è sempre stato abituato a vedere i figli dopo molto tempo. Quando loro erano piccoli allenava in Italia e loro stavano negli Emirati Arabi, non li ha visti per cinque mesi. Per lui è sempre stato complicato essere presente con i suoi figli dal momento che vive in tre continenti diversi. Walter ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 30 gennaio 2021)ieri sera alVip ha incontrato il padre, ecco cosa si sono promessi È andata in onda ieri 29 gennaio 2021 su Canale 5 la 35esima puntata delVip, tanti i colpi di scena tra questi anche iltrae il padre. Prima di incontrare il figlio l’allenatore a Signorini ha detto che è sempre stato abituato a vedere i figli dopo molto tempo. Quando loro erano piccoli allenava in Italia e loro stavano negli Emirati Arabi, non li ha visti per cinque mesi. Per lui è sempre stato complicato essere presente con i suoi figli dal momento che vive in tre continenti diversi....

GrandeFratello : Questa sera vi aspetta un incontro attesissimo: Walter Zenga entrerà nella Casa di #GFVIP per vedere suo figlio And… - GrandeFratello : 'Io ti aspetto, ci sono e ci sono sempre stato', Walter Zenga ricorda a suo figlio Andrea che indietro non si torna… - GrandeFratello : Andrea Zenga ed il suo rapporto col padre: tra uno sfogo ed una riflessione, stiamo arrivando al momento della resa… - Spettegulesss1 : RT @hoaxhar: Comunque fidati Carlotta che una burina scemotta come te l’ultima cosa che può fare sono proprio le lezioni di vita ad un sign… - adsaysthat : Questione Walter Zenga, inizialmente ero piacevolmente stupita. Ho detto 'guarda, gli inviti di Barbara li rifiuta… -