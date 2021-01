WandaVision | recensione terzo e quarto episodio

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Fin dal suo esordioha creato una grandissima spaccatura nel pubblico. C’è chi ha amato la svolta stilistica e narrativa del Marvel Cinematic Universe e chi non è riuscito a digerirla a pieno. I Marvel Studios negli anni hanno abituato l’ audience ad un tipo di prodotto molto mainstream. Nel caso diquesta tendenza è stata un pò archiviata a favore di una serie che lavora sulla citazione, sul mistero e sullo svelamento. Un prodotto che ha virato molto sulla qualità, non solo del comparto tecnico, ma anche della sceneggiatura, che sembra svelare di volta in volta un nuovo elemento. Se ilcontinua a viaggiare sulla falsa riga dei due precedenti (anche se con un incredibile colpo di scena finale) è ila cambiare totalmente le carte in tavola. Due puntate ...

Ultime Notizie dalla rete : WandaVision recensione

: Elizabeth Olsen e Paul Bettany Possiamo rassicurarvi subito, proprio all'inizio della nostradel quarto episodio di: non ci saranno spoiler nelle righe che seguiranno. Il che rende la nostraallo stesso tempo semplice e complicata, come la stessa serie ...: perché è una serie che (forse) non ci meritiamo Qui trovate ladi; i primi episodi dello show sono disponibili su Disney+.Recensione del terzo e del quarto episodio di WandaVision tra anni 70 e il racconto di un personaggio che cambierà le carte in tavola.Il quarto episodio di WandaVision è uscito! avrà risposto ad alcune delle domande che ci siamo posti in questi primi 3 episodi?