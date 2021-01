Ultime Notizie Roma del 29-01-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione vuoi un pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno in primo piano ci mancano almeno 300.000 dosi di vaccino che avremmo dovuto ricevere a denunciare il commissario per l’emergenza domenica Arcuri dopo il taglio annunciato da moderna che segue quelli di astrazeneca appena informato che per la settimana del 9 febbraio e le previste 166.000 Dodi nei consegnerà a 132.000 il 20% in meno spiega Arcuri preoccupazione sconforto aumentano quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica da inizio pandemia un italiano su 23 stato contagiato aggiungere le misure di contenimento la curva di esclusività potenziare la ricerca per arrivare a vaccini autoctoni per uscire dalla crisi e la Commissione Europea ha pubblicato il contratto con astrazeneca una contratto che ribadisce la presidentecommissione Ursula von der leyen è ...