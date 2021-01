Ultime Notizie Roma del 29-01-2021 ore 07:10 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale 29 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale nel terzo e ultimo giorno di consultazioni di Mattarella per la formazione di un nuovo governo oggi pomeriggio saliranno al Quirinale prima il centro-destra con lega Forza Italia Fratelli d’Italia e poi il MoVimento 5 Stelle Renzi ieri aperto un mandato esplorativo di una personalità diversa da Conte Zingaretti hai affermato invece la Foggia il premier uscente Conte stamani terrà l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Cassazione insieme a Mattarella è presidente delle camere Treviso l’autorizzazione delle malvaccino astrazeneca intanto contro i ritardi dell’azienda l’Unione Europea minaccia il blocco dell’export nella mappa del contagio Romeo restano rosso scuro Alto Adige Friuli Venezia Giulia attesi nelle prossime ore i verde Istituto Superiore di Sanità il GPS sul colore delle regioni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021)dailynews radiogiornale 29 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale nel terzo e ultimo giorno di consultazioni di Mattarella per la formazione di un nuovo governo oggi pomeriggio saliranno al Quirinale prima il centro-destra con lega Forza Italia Fratelli d’Italia e poi il MoVimento 5 Stelle Renzi ieri aperto un mandato esplorativo di una personalità diversa da Conte Zingaretti hai affermato invece la Foggia il premier uscente Conte stamani terrà l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Cassazione insieme a Mattarella è presidente delle camere Treviso l’autorizzazione delle malvaccino astrazeneca intanto contro i ritardi dell’azienda l’Unione Europea minaccia il blocco dell’export nella mappa del contagio Romeo restano rosso scuro Alto Adige Friuli Venezia Giulia attesi nelle prossime ore i verde Istituto Superiore di Sanità il GPS sul colore delle regioni ...

Edin Dzeko all'Inter, Alexis Sanchez alla Roma. Le ultime notizie di calciomercato sulle trattative in tempo reale confermano i contatti tra nerazzurri e giallorossi per chiudere un'operazione ...

Un magazzino dei ruoli ingestibile ormai oltre la soglia dei mille miliardi di cartelle difficilmente recuperabili. Tanto che neanche una rottamazione degli atti della riscossione riuscirebbe a abbatt ...

