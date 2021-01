Ugl | decoro Roma | Raggi utilizzi percettori reddito cittadinanza

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021)– “La Giunta del Comune di, impegnata solo alla propria sopravvivenza, continua a stare con le mani in mano.invece gli oltre 18.000didiche hanno firmato il ‘Patto per il Lavoro’ per far svolgere loro mansioni di pubblica utilita’ nella Capitale, visto che percepiscono regolarmente une sono obbligati per legge a partecipare a progetti utili alla comunita’ per almeno 8 ore settimanali, pena perdere il sussidio”. Cosi’ Ermenegildo Rossi, segretario UGL die Provincia, che rinnova l’appello di qualche mese fa. “Il Comune puo’ utilizzarli per lavori come interventi di giardinaggio, pulizia delle strade o assistenza alla popolazione piu’ fragile, ma ad oggi sono stati avviati solo 12 ...