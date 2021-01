UFFICIALE – Milan | Calhanoglu è guarito dal coronavirus!

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Hakandal coronavirus. Ottime notizie arrivano quest’oggi in casa. La società rossonera ha annunciato finalmente il reintegro in rosa del suo calciatore, dopo essere risultato negativo all’ultimo tampone per il coronavirus. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! “ACcomunica che Hakanè risultato negativo al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Hakan Calhanoglu è guarito dal coronavirus. Tampone negativo per il trequartista del Milan dopo 12 giorni a casa in quarantena. A comunicarlo lo stesso giocatore con un messaggio su Instagram : 'Negativo al Covid, sono tornato!'. Calhanoglu torna dunque a disposizione di Stefano Pioli ...Hakan Çalhanoglu è guarito dal Covid, buone notizie in casa Milan, ad annunciarlo lo stesso calciatore sui social ...Stefano Pioli recupera anche Calhanoglu. Il turco è guarito dal Covid: ecco il comunicato ufficiale del Milan.