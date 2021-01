Tutto confermato: Dennis Man è un nuovo giocatore del Parma (Di venerdì 29 gennaio 2021) Come preannunciato mercoledì, Dennis Man è ufficialmente un nuovo calciatore del Parma. Depositato il contratto dell’esterno d’attacco classe ’98 che arriva dall’FCSB per 13 milioni di euro più 2 di bonus. Per il giocatore contratto fino a giugno 2025. Foto: Twitter FCSB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Come preannunciato mercoledì,Man è ufficialmente uncalciatore del. Depositato il contratto dell’esterno d’attacco classe ’98 che arriva dall’FCSB per 13 milioni di euro più 2 di bonus. Per ilcontratto fino a giugno 2025. Foto: Twitter FCSB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

