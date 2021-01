(Di venerdì 29 gennaio 2021) Sarà ilMoa occuparsi deldi Tree un, film con protagonista Zacdestinato a Disney+. Ildi Tree un, film con star Zace destinato a Disney+, ha trovato il suo: sarà Moa occuparsi del progetto prodotto per la piattaforma di streaming. La versione originale degli anni '80 aveva come protagonisti Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson. Il film Tree unraccontava la storia di tre uomini single che vivono a New York e si ritrovano, inaspettatamente, a occuparsi di un neonato. La situazione era inoltre complicata da alcuni spacciatori che causavano molti ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tre scapoli e un bebè: Mo Marable regista del remake con Zac Efron - DQuotidiana : RT @CasadelCinema: #laculturaincasa #cultureroma Buon compleanno ?????? ?????????????? (Detroit, 29 gennaio 1945) che oggi compie 76 anni. Famoso per… - CasadelCinema : #laculturaincasa #cultureroma Buon compleanno ?????? ?????????????? (Detroit, 29 gennaio 1945) che oggi compie 76 anni. Famos… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre scapoli

Movieplayer.it

nuovi ricoveri in malattie infettive del Cardarelli ovvero un paziente di Montemitro, ...Sannita 28 Campochiaro 28 Matrice 27 Spinete 27 Tavenna 27 Fossalto 24 San Polo Matese 2424 Ururi ...Selleck ha poi recitato in "e un bebè" e "In & Out" e ha partecipato a una decine di puntate di " Friends ", in cui interpretava il fidanzato storico di Monica. Da dieci stagioni è il ...Sarà il regista Mo Marable a occuparsi del remake di Tre Scapoli e un bebè, film con protagonista Zac Efron destinato a Disney+. Il remake di Tre scapoli e un bebè, film con star Zac Efron e destinato ...Il baffo più sexy della televisione degli anni Ottanta, protagonista al cinema di divertenti commedie, festeggia il compleanno. Di recente ha partecipato a una challenge di solidarietà lasciando una m ...