Tasse, Salvini è fermo a Reagan (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Matteo Salvini visto domenica sera negli studi di Non è l’arena rilancia la sua consueta ricetta economica per affrontare la più grande crisi economica daI dopoguerra: la Flat Tax. La tassa piatta ad aliquota unica uguale per tutti sembra preannunciare l’inizio di una nuova, più o meno lunga, campagna elettorale. Il Salvini di governo, dunque, appare identico a quello pre-pandemia. L’effetto redistributivo al contrario di questa proposta spesso non è evidente a causa di un’egemonia culturale della destra che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Matteovisto domenica sera negli studi di Non è l’arena rilancia la sua consueta ricetta economica per affrontare la più grande crisi economica daI dopoguerra: la Flat Tax. La tassa piatta ad aliquota unica uguale per tutti sembra preannunciare l’inizio di una nuova, più o meno lunga, campagna elettorale. Ildi governo, dunque, appare identico a quello pre-pandemia. L’effetto redistributivo al contrario di questa proposta spesso non è evidente a causa di un’egemonia culturale della destra che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

