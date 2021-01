Sci di fondo, Jessie Diggins batte Therese Johaug nella 10 km tl femminile della Coppa del Mondo 2021 a Falun! (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo fa tappa a Falun, in Svezia, ed arriva già una seconda gara avvincente: nella 10 km tl femminile con partenze ad intervalli grande sorpresa per l’affermazione della statunitense Jessie Diggins, la quale batte, dopo un accattivante testa a testa lungo tutta la prova, la norvegese Therese Johaug, infine completa il podio, non molto lontano dalla testa, la svedese Ebba Andersson. Fuori dalla zona punti le rappresentanti dell’Italia: 39ma Caterina Ganz, 44ma Francesca Franchi, 45ma Anna Comarella, 64ma Martina Di Centa. Nel primo giro, da 2.5 km, subito si porta in testa la statunitense Jessie Diggins, leader ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ladel2020-di sci difa tappa a Falun, in Svezia, ed arriva già una seconda gara avvincente:10 km tlcon partenze ad intervalli grande sorpresa per l’affermazionestatunitense, la quale, dopo un accattivante testa a testa lungo tutta la prova, la norvegese, infine completa il podio, non molto lontano dalla testa, la svedese Ebba Andersson. Fuori dalla zona punti le rappresentanti dell’Italia: 39ma Caterina Ganz, 44ma Francesca Franchi, 45ma Anna Comarella, 64ma Martina Di Centa. Nel primo giro, da 2.5 km, subito si porta in testa la statunitense, leader ...

