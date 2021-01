Sampdoria-Juventus (30 gennaio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Juve ha chiuso il girone di andata a 36 punti anche se manca ancora il risultato del recupero della gara contro il Napoli e contro il Bologna ha ritrovato confidenza con la vittoria dopo la sconfitta contro l’Inter, trend positivo confermato anche dal facile 4-0 contro la Spal in coppa Italia. A Marassi una InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Juve ha chiuso il girone di andata a 36 punti anche se manca ancora il risultato del recupero della gara contro il Napoli e contro il Bologna ha ritrovato confidenza con la vittoria dopo la sconfitta contro l’Inter, trend positivo confermato anche dal facile 4-0 contro la Spal in coppa Italia. A Marassi una InfoBetting: Scommesse Sportive e

