Piccolo incidente per Giorgia Meloni, in stampelle a vertice centrodestra (Di venerdì 29 gennaio 2021) A causa di un “Piccolo incidente atletico”, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è arrivata in stampelle al vertice del centrodestra, che si tiene prima dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla crisi di Governo. “Ormai la crisi la rappresentiamo invece di raccontarla”, ha scherzato la leader di Fdi. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) A causa di un “atletico”, il presidente di Fratelli d’Italia,, è arrivata inaldel, che si tiene prima dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla crisi di Governo. “Ormai la crisi la rappresentiamo invece di raccontarla”, ha scherzato la leader di Fdi. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Piccolo incidente per Giorgia Meloni, in stampelle a vertice centrodestra - CorriereCitta : Piccolo incidente per Giorgia Meloni, in stampelle a vertice centrodestra - pbenedetti50 : In oltre 50 anni di guida, ho fatto un solo piccolo incidente. Pago per una utilitaria oltre 400 €. Più che altro m… - SindroCass : @oldwhitewitch Buonooo! Io essendo vuota da ieri per un piccolo incidente oggi mi pappo risotto al radicchio e Chianti ?? - andreabenji1 : @francescatotolo @herr_ludwig Sarà il suo di incidente e di quando da piccolo è cascato dal letto con danni irreparabili. ?? -