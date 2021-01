Oggi è un altro giorno: Donatella Rettore, diva trasgressiva e rivoluzionaria (Di venerdì 29 gennaio 2021) Serena Bortone è tornata con una nuova puntata del suo show pomeridiano, Oggi è un altro giorno. Ospite in studio, questa volta, è stata Donatella Rettore: grandissima artista italiana, si è raccontata a cuore aperto parlando della sua brillante carriera e della sua vita privata, svelando dettagli quali il suo grande amore per i cani e la malattia di cui ha sofferto negli scorsi mesi. Cantante sopra le righe dal fascino trasgressivo, Donatella Rettore ha segnato la musica italiana degli anni ’80 con hit indimenticabili quali Splendido Splendente, Kobra e Lamette. Da ragazzina ribelle è diventata un’artista di grande successo, senza mai perdere il suo carattere di donna rivoluzionaria, una vera icona ancora Oggi. Nel salottino di ... Leggi su dilei (Di venerdì 29 gennaio 2021) Serena Bortone è tornata con una nuova puntata del suo show pomeridiano,è un. Ospite in studio, questa volta, è stata: grandissima artista italiana, si è raccontata a cuore aperto parlando della sua brillante carriera e della sua vita privata, svelando dettagli quali il suo grande amore per i cani e la malattia di cui ha sofferto negli scorsi mesi. Cantante sopra le righe dal fascino trasgressivo,ha segnato la musica italiana degli anni ’80 con hit indimenticabili quali Splendido Splendente, Kobra e Lamette. Da ragazzina ribelle è diventata un’artista di grande successo, senza mai perdere il suo carattere di donna, una vera icona ancora. Nel salottino di ...

