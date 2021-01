LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Falun in DIRETTA: tornano gli azzurri, c’è De Fabiani. Si rivede anche Klaebo (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:50 Non sono solo gli italiani a ritornare in scena, ma anche uno dei signori della storia recente dello sci di fondo, Johannes Klaebo, che aveva saltato Davos, Dresda, Tour de Ski e Lahti prima di ritornare in scena. 10:45 Buongiorno, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE da Falun, dove va avanti già da oggi la Coppa del Mondo di sci di fondo. La presentazione del weekend di Falun (uomini) – La presentazione del weekend di Falun (donne) Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due gare odierne di Falun, in Svezia, con cui prosegue la Coppa del Mondo di sci di ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:50 Non sono solo gli italiani a ritornare in scena, mauno dei signori della storia recente dello sci di, Johannes, che aveva saltato Davos, Dresda, Tour de Ski e Lahti prima di ritornare in scena. 10:45 Buongiorno, e benvenuti a questada, dove va avanti già da oggi la Coppa del Mondo di sci di. La presentazione del weekend di(uomini) – La presentazione del weekend di(donne) Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelle due gare odierne di, in Svezia, con cui prosegue la Coppa del Mondo di sci di ...

A ormai poche settimane dall’avvio dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, in programma dal 7 al 21 febbraio, la Regina delle Dolomiti scalda i muscoli al cancellettoRead ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.39 Buon proseguimento di giornata. 7.38 La Fis ha già comunicato un cambio di programma per il fine settimana. La discesa di domani è cancellata (e non potr ...

