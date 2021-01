LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Falun in DIRETTA: si inizia tra gli uomini! (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:24 Prende ora il via Paolo Ventura, mentre Maeki va davanti a Patterson di un decimo (8’20?6 per il finnico) al km 3.8. 11:21 4’46” per Graz, a 7?2 dall’americano Scott Patterson nel frattempo passato al comando. 11:20 Maeki arriva al km 1.8 e fa segnare il tempo di 4’40?9, mentre è prossimo al via Simone Daprà, che sarà seguito subito dopo da Giandomenico Salvadori. 11:18 Continuano a ritmo rapido le partenze, ora è la volta del norvegese d’Irlanda Maloney Westgaard. 11:17 Partito con il numero 3 Davide Graz, il primo degli italiani. 11:15 Partito Maeki! 11:14 Sono pronti al via i primi: il primo in assoluto è Joni Maeki, il finlandese suo malgrado protagonista nella scorsa settimana. Mancano, tra gli altri, Melnichenko e Iversen. 11:10 C’è un buon sole su Falun, il che è certamente di buon ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:24 Prende ora il via Paolo Ventura, mentre Maeki va davanti a Patterson di un decimo (8’20?6 per il finnico) al km 3.8. 11:21 4’46” per Graz, a 7?2 dall’americano Scott Patterson nel frattempo passato al comando. 11:20 Maeki arriva al km 1.8 e fa segnare il tempo di 4’40?9, mentre è prossimo al via Simone Daprà, che sarà seguito subito dopo da Giandomenico Salvadori. 11:18 Continuano a ritmo rapido le partenze, ora è la volta del norvegese d’Irlanda Maloney Westgaard. 11:17 Partito con il numero 3 Davide Graz, il primo degli italiani. 11:15 Partito Maeki! 11:14 Sono pronti al via i primi: il primo in assoluto è Joni Maeki, il finlandese suo malgrado protagonista nella scorsa settimana. Mancano, tra gli altri, Melnichenko e Iversen. 11:10 C’è un buon sole su, il che è certamente di buon ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:50 Non sono solo gli italiani a ritornare in scena, ma anche uno dei signori della storia recente dello sci di fondo, Johannes Klaebo, che aveva saltato Da ...

Cortina 2021 il campionato del mondo di sci tutto digitale

A ormai poche settimane dall’avvio dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, in programma dal 7 al 21 febbraio, la Regina delle Dolomiti scalda i muscoli al cancellettoRead ...

