Il Consiglio di Stato approva la sperimentazione sui macachi | la scienza vince contro la propaganda

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono oltre 200 mila ogni anno i pazienti affetti da lesioni cerebrali dovute a ictus e altri problemi vascolari. Queste portano del tutto o in parte alla cecità tra il 45% e il 70% dei pazienti. Il progetto LightUp condotto nelle università di Torino e Parma, aveva ottenuto l’autorizzazione del European research council e del suo comitato etico, ricevendo quindi dei finanziamenti, al fine di studiare questo genere di lesioni in un piccolo gruppo di. Dopo un paio d’anni di altalenante calvario giudiziario, tra pressioni e minacce dalle frange animaliste più estreme e due pronunciamenti negativi deldi, finalmente la sua Terza sezione riconosce la validità del progetto, che può così riprendere i lavori. È valsa la pena di perdere tutto questo tempo? Le autorizzazioni il progetto le aveva già, da parte dei ...

