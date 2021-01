Giulia accusata di aver fatto una bambola voodoo a Pierpaolo, la zia di Pretelli condivide tutto: “Aiuto è una cosa seria” (VIDEO) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giulia Salemi accusata di aver fatto una bambola voodoo al Pretelli La storia sembra ripetersi. Tre anni fa, mentre Giulia Salemi era concorrente del Grande Fratello Vip 3 mamma Fariba venne accusata di stregoneria. All’epoca infatti, iniziò a girare la voce di un possibile rito magico fake per far innamorare Francesco Monte. Ora invece è toccato all’influencer italo-persiama. Nelle ultime ore su Facebook qualcuno ha messo in giro la notizia secondo la quale la gieffina avrebbe fatto una bambola voodoo per conquistare il suo amato Pierpaolo Pretelli. Sul noto social network si legge: “Giulia Salemi in assenza di Fariba tiene una ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 29 gennaio 2021)SalemidiunaalLa storia sembra ripetersi. Tre anni fa, mentreSalemi era concorrente del Grande Fratello Vip 3 mamma Fariba vennedi stregoneria. All’epoca infatti, iniziò a girare la voce di un possibile rito magico fake per far innamorare Francesco Monte. Ora invece è toccato all’influencer italo-persiama. Nelle ultime ore su Facebook qualcuno ha messo in giro la notizia secondo la quale la gieffina avrebbeunaper conquistare il suo amato. Sul noto social network si legge: “Salemi in assenza di Fariba tiene una ...

LauraMa70360422 : Dico solo che mi ha stupito in positivo e eventuali nomination si salva mtrs e nn altri altro che famiglia li stann… - EireenViolet : GFVip:Dayane il gesto choc contro Giulia.E gli altri concorrenti la deridono!Fan furiosi:'È bullismo' 'No Giulia,se… - paxxesca : Stefy una delusione assurda. Quando Tommy l’aveva accusata di voler litigare per finta Giulia l’aveva difesa a spad… - StefyorlandoS : L’hanno accusata di stare con Pier e per questo togliere del tempo agli altri. Giulia mentre tutti sono seduti a be… - pataptando : Ma in che senso Giulia è stata accusata di praticare magia nera? #tzvip -