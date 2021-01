Gf Vip, cadono le maschere nella Casa: "Ora la mia vita è la tua morte" - (Di sabato 30 gennaio 2021) Francesca Galici ? "Sei un uomo, prenditi le tue responsabilità" Lo scontro al Gf Vip sulle nomination per la finale ha svelato le strategie nella Casa e rivalato i giochi e le mosse dei concorrenti in vista della finale Giulia Salemi e Tommaso Zorzi al Gf Vip hanno sempre avuto un rapporto conflittuale me negli ultimi giorni si è acuito il fondo di disgregazione. Tutto è nato nell'ultima rotazione per la finale, perché l'influencer ha escluso di fatto Zorzi dalla finale dicendo che fosse stato lui a dire di fare il suo nome. Da quel momento tra i due è stato scontro aperto. "Ora escono fuori le strategie, ognuno gioca per se stesso", ha commentato Stefania Orlando. In difesa di Zorzi è arrivata Dayane Mello, che con l'influencer milanese non ha mai avuto un buon rapporto ma in questa occasione si è sentita di schierarsi con il ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Francesca Galici ? "Sei un uomo, prenditi le tue responsabilità" Lo scontro al Gf Vip sulle nomination per la finale ha svelato le strategiee rivalato i giochi e le mosse dei concorrenti in vista della finale Giulia Salemi e Tommaso Zorzi al Gf Vip hanno sempre avuto un rapporto conflittuale me negli ultimi giorni si è acuito il fondo di disgregazione. Tutto è nato nell'ultima rotazione per la finale, perché l'influencer ha escluso di fatto Zorzi dalla finale dicendo che fosse stato lui a dire di fare il suo nome. Da quel momento tra i due è stato scontro aperto. "Ora escono fuori le strategie, ognuno gioca per se stesso", ha commentato Stefania Orlando. In difesa di Zorzi è arrivata Dayane Mello, che con l'influencer milanese non ha mai avuto un buon rapporto ma in questa occasione si è sentita di schierarsi con il ...

