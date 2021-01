Ema, via libera al vaccino AstraZeneca. Ora tocca all’Ue (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino anti Covid-19 sviluppato e prodotto da AstraZeneca;, da somministrare agli adulti (oltre i 18 anni). E' il terzo vaccino anti Covid per il quale l'Ema ha dato il via libera "tecnico". Ora la Commissione dovrebbe seguire con l'autorizzazione all'immissione sul mercato."Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema ha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino e ha raccomandato per consenso la concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionale formale da parte della Commissione europea. Ciò garantirà ai cittadini dell'Ue che il vaccino soddisfa gli standard europei e mette in atto ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per ilanti Covid-19 sviluppato e prodotto da;, da somministrare agli adulti (oltre i 18 anni). E' il terzoanti Covid per il quale l'Ema ha dato il via"tecnico". Ora la Commissione dovrebbe seguire con l'autorizzazione all'immissione sul mercato."Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema ha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia dele ha raccomandato per consenso la concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionale formale da parte della Commissione europea. Ciò garantirà ai cittadini dell'Ue che ilsoddisfa gli standard europei e mette in atto ...

