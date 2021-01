Consultazioni, Renzi: “Occorre un governo, un errore andare a elezioni”. Il video (Di venerdì 29 gennaio 2021) Consultazioni, Renzi: “Occorre un governo, un errore andare a elezioni” Roma, 28 gen. (askanews) – “Noi pensiamo che occorra un governo, presto. Abbiamo dato la nostra disponibilità al Presidente della Repubblica per individuare le soluzioni più opportune. Preferiamo un governo di natura politica a un governo istituzionale ma ma ci dichiariamo disponibili anche ad appoggiare un governo istituzionale per evitare le elezioni. Ma prima di avventurarci sui contenuti e sui nomi la domanda a cui dare risposta è: qual è la maggioranza che lo può comporre”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi parlando con i giornalisti al termine del colloquio a Quirinale con ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 gennaio 2021): “un, un” Roma, 28 gen. (askanews) – “Noi pensiamo che occorra un, presto. Abbiamo dato la nostra disponibilità al Presidente della Repubblica per individuare le soluzioni più opportune. Preferiamo undi natura politica a unistituzionale ma ma ci dichiariamo disponibili anche ad appoggiare unistituzionale per evitare le. Ma prima di avventurarci sui contenuti e sui nomi la domanda a cui dare risposta è: qual è la maggioranza che lo può comporre”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteoparlando con i giornalisti al termine del colloquio a Quirinale con ...

