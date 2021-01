Calciomercato, sfuma ipotesi scambio Dzeko-Sanchez (Di venerdì 29 gennaio 2021) Poco più che una tentazione che però è rimasta tale e non si è trasformata in operazione di mercato clamorosa. Gli ultimi contatti tra Inter e Roma non hanno portato a un accordo per lo scambio Dzeko-Sanchez. I due club ci hanno lavorato, il ds Tiago Pinto è partito e dunque se l'Inter non proporrà una modalità diversa per chiudere l'affare, l'operazione non si concluderà e salterà definitivamente. Il problema più grande dipendeva dal diverso peso dei due stipendi: il netto è simile (7,5 fino al 2022 per Dzeko, 7 fino al 2023 per Sanchez), ma nel lordo le strade si divaricano. Il contratto del bosniaco pesa per 13 milioni circa, quello del cileno costa all’Inter circa 9, grazie allo sconto fiscale contenuto nel Decreto Crescita di cui il cileno ha approfittato. Insomma, c’è una forchetta di 4 milioni ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Poco più che una tentazione che però è rimasta tale e non si è trasformata in operazione di mercato clamorosa. Gli ultimi contatti tra Inter e Roma non hanno portato a un accordo per lo. I due club ci hanno lavorato, il ds Tiago Pinto è partito e dunque se l'Inter non proporrà una modalità diversa per chiudere l'affare, l'operazione non si concluderà e salterà definitivamente. Il problema più grande dipendeva dal diverso peso dei due stipendi: il netto è simile (7,5 fino al 2022 per, 7 fino al 2023 per), ma nel lordo le strade si divaricano. Il contratto del bosniaco pesa per 13 milioni circa, quello del cileno costa all’Inter circa 9, grazie allo sconto fiscale contenuto nel Decreto Crescita di cui il cileno ha approfittato. Insomma, c’è una forchetta di 4 milioni ...

ItaSportPress : Calciomercato, sfuma ipotesi scambio Dzeko-Sanchez - - kariuki74 : RT @vascopirri: Se saltasse lo scambio #DzekoSanchez sarebbe la quarta cessione in pochi anni di #Dzeko che sfuma a pochi metri dal traguar… - vascopirri : Se saltasse lo scambio #DzekoSanchez sarebbe la quarta cessione in pochi anni di #Dzeko che sfuma a pochi metri dal… - SerieBNewsCom : ????#Monza, sfuma il colpo #Eder: l'#Inter spinge per il ritorno dell'attaccante - internewsit : Marcos Paulo all'Atletico Madrid, sfuma l'opzione Inter: le ultime - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato sfuma Calciomercato Inter, sfuma il pupillo di Conte - Addio ai nerazzurri

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, sfuma il grande ritorno: accordo a un passo

Il grande attaccante non vestirà la maglia della Juventus: vicina la firma di Llorente con l'Udinese. Le ultime Fabio Paratici, Juventus @Getty Calciomercato Juventus Llorente / Non sarà Fernando Llorente il prossimo attaccante della Vecchia Signora . Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, l'ex attaccante bianconero è a un passo ...

Calciomercato Inter, sfuma il pupillo di Conte | Addio ai nerazzurri CalcioMercato.it Mercato – Per l’attacco il preferito è Nsame

A soli 4 giorni dalla chiusura del calciomercato, il Bologna prova a fare un colpo in extremis per quanto riguarda il suo attacco. Sfumati Arnautovic e Swiderski, operazioni difficili per gennaio, è i ...

Le trattative di calciomercato del Napoli del 28 gennaio

Le ultime notizie del 28 gennaio sulle trattative di mercato del Napoli con acquisti e cessioni in diretta. Gli azzurri hanno ceduto ufficialmente Llorente all’Udinese e lavorano su Otavio e Amavi, du ...

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTubeIl grande attaccante non vestirà la maglia della Juventus: vicina la firma di Llorente con l'Udinese. Le ultime Fabio Paratici, Juventus @GettyJuventus Llorente / Non sarà Fernando Llorente il prossimo attaccante della Vecchia Signora . Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, l'ex attaccante bianconero è a un passo ...A soli 4 giorni dalla chiusura del calciomercato, il Bologna prova a fare un colpo in extremis per quanto riguarda il suo attacco. Sfumati Arnautovic e Swiderski, operazioni difficili per gennaio, è i ...Le ultime notizie del 28 gennaio sulle trattative di mercato del Napoli con acquisti e cessioni in diretta. Gli azzurri hanno ceduto ufficialmente Llorente all’Udinese e lavorano su Otavio e Amavi, du ...