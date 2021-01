Atletico Madrid | Oblak giura amore | «Qui posso vincere trofei»

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Janè uno dei migliori portieri europei: ecco le parole dello sloveno cheeterno all’di Simeone Jan, portiere dell’, ha parlato in un’intervista a El Larguero. «Ho un contratto qui e non ho parlato di interesse degli altri club perché se ne occupa il mio agente. Sono sempre rimasto perché so cheancoraqui, che c’è la possibilità di alzare. È la mia settima stagione e devo dire che i primi tempi che erano i più difficili non mi sarei aspettato di restare così tanto qui». Leggi su Calcionews24.com

Jan Oblak è uno dei migliori portieri europei: ecco le parole dello sloveno che giura amore eterno all'Atletico Madrid di Simeone