Via Tripoli, auto in fiamme e nessun ferito (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – nessun ferito nell'incendio che questa mattina alle 11 ha distrutto un'auto in via Tripoli 111, nel quartiere Trieste di Roma. Il veicolo, una Forda Ka alimentata a gpl, ha preso fuoco per motivi da accertare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno verificato come l'incendio abbia danneggiato la stabilita' del portone della palazzina davanti alla quale il mezzo era parcheggiato.

Roma_H_24 : Incendio a via Tripoli: un'auto viene distrutta dalle fiamme davanti a un portone - - Marta_DelBuono : Libia: ultimatum delle Guardie petrolifere della raffineria di Zawiya al governo di Tripoli - cartocopisteria : NUOVA #VISIERA TRASPARENTE PROTETTIVA CARTOLERIA / COPISTERIA : BOGLIETTI / DI ROSA Ci trovi a Biella in Via Tr… - SVaccariSpace : Silvia Vaccari Posta Aerea e Spazio propone: - FalvoGianluca : RT @diarioromano: Era stato ripulito alcuni mesi fa ma il passaggio sotto Ponte Nomentano, altezza via Tripoli, è di nuovo in queste condiz… -

Incendio al Quartiere Africano. Intorno alle 11 di giovedì 28 gennaio sono intervenute in via Tripoli (civico 111) due squadre dei Vigili del fuoco: una Ford Ka, alimentata a Gpl, era avvolta dalle fi ...

Libia: al via le candidature per le sette “posizioni sovrane”

Tripoli, 27 gen 09:08 - (Agenzia Nova) - Da oggi in Libia è possibile depositare le candidature per le posizioni di leadership delle sette “istituzioni sovrane” del Paese. I termini si chiuderanno il ...

