Uomini e Donne, ex tronista diventa papà: gioia immensa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sono diventati genitori per la seconda volta. Ad annunciare la notizia è stata la coppia stessa. I due hanno infatti già un’altra bimba di tre anni, di nome Enea. Lui è stato in passato corteggiatore e tronista di ‘Uomini e Donne‘, ma oggi è un imprenditore nel campo degli eventi. Lei è invece una modella e web influencer. La coppia, innamoratissima, non si è ancora sposata ma sogna di farlo presto. Come si chiama il loro secondo figlio? E’ maschietto o femminuccia? Scopriamolo insieme. L’annuncio del secondo bimbo: Giovanni e Giada felicissimi Giada Pezzaioli ha da pochissimo partorito una bellissima bambina. Sono stati proprio i due genitori ad annunciarlo sui loro profili social, pubblicando le foto scattate insieme alla nuova arrivata. La coppia ha poi ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sonoti genitori per la seconda volta. Ad annunciare la notizia è stata la coppia stessa. I due hanno infatti già un’altra bimba di tre anni, di nome Enea. Lui è stato in passato corteggiatore edi ‘‘, ma oggi è un imprenditore nel campo degli eventi. Lei è invece una modella e web influencer. La coppia, innamoratissima, non si è ancora sposata ma sogna di farlo presto. Come si chiama il loro secondo figlio? E’ maschietto o femminuccia? Scopriamolo insieme. L’annuncio del secondo bimbo: Giovanni e Giada felicissimi Giada Pezzaioli ha da pochissimo partorito una bellissima bambina. Sono stati proprio i due genitori ad annunciarlo sui loro profili social, pubblicando le foto scattate insieme alla nuova arrivata. La coppia ha poi ...

LuigiBrugnaro : La storia è scritta ogni giorno da ciascuno di noi con piccoli gesti che, uniti a quelli di altri uomini e donne, p… - ciropellegrino : Pandemia ma vai con crisi di governo, crisi di governo vai con crisi Amadeus per il pubblico a Sanremo. Il prossim… - Radio3tweet : Cresce il numero degli ascoltatori di Radio3: un numero fatto di donne e uomini, adulti e ragazzi, che hanno cercat… - isabellebog : per un attimo mi sei sembrato uno di uomini e donne e ti stavo per bloccare - PivaEdoardo : RT @pierpi13: Donne violentate, donne uccise. Troppi maschi e pochi uomini in giro. -