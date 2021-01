Tennis, Challenger Antalya 2021: Lorenzo Musetti spazza via Alejandro Tabilo nel primo turno (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo giorni di rinvii si risolve in appena 52 minuti il primo turno del Challenger ATP Antalya 2021 di Tennis, con la testa di serie numero 5, l’italiano Lorenzo Musetti, che spazza via il malcapitato cileno Alejandro Tabilo con un eloquente 6-2 6-0. Al secondo turno, sempre in giornata, l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Ernesto Escobedo e l’indiano Ramkumar Ramanathan, al momento in campo. Nel primo set l’azzurro parte forte ed il cileno va subito in difficoltà: doppio break e 4-0 che si materializza in un quarto d’ora scarso. Musetti, dato il gran vantaggio, amministra nella seconda parte della prima partita e si limita ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo giorni di rinvii si risolve in appena 52 minuti ildelATPdi, con la testa di serie numero 5, l’italiano, chevia il malcapitato cilenocon un eloquente 6-2 6-0. Al secondo, sempre in giornata, l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Ernesto Escobedo e l’indiano Ramkumar Ramanathan, al momento in campo. Nelset l’azzurro parte forte ed il cileno va subito in difficoltà: doppio break e 4-0 che si materializza in un quarto d’ora scarso., dato il gran vantaggio, amministra nella seconda parte della prima partita e si limita ...

sportface2016 : #tennis #Challenger #Antalya 2021: #Musetti vince in due rapidi set contro #Tabilo - ansacalciosport : Tennis: Murray a Biella per dimenticare Melbourne. Scozzese ex numero 1 mondo nell'entry-list del challenger indoor… - Tenniscircus : Game, BET, match: a caccia di occasioni nel Challenger di Quimper! - - CinziaMontelli : Tennis, clamoroso al Challenger di Biella 2: nella entry list spunta il nome del campione #AndyMurray - sportface2016 : #Challenger #Antalya 2021: programma e orari di giovedì 28 gennaio con #Musetti -