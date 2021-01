Siviglia, Lopetegui: “Gomez? Qui per aiutarci. Per lui sarà una grande sfida” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nel corso del post partita di Siviglia-Valencia, match valido per gli ottavi di finale della Copa del Rey e vinto dai padroni di casa per 3-0, il tecnico del Siviglia Julen Lopetegui ha parlato del nuovo arrivato Papu Gomez e su cosa lo aspetterà, chiarendo subito che non avrà il posto assicurato ma sarà per lui una grande sfida in una squadra già ben organizzata: “Cosa ci può dare? Innanzitutto è il benvenuto. Se lo abbiamo preso è perché è un giocatore che ci piace, ma a Siviglia affronterà la più grande sfida della sua carriera. Viene qui per aiutarci a migliorare. Questa è una squadra che sta lavorando bene. Viene per aiutarci e per competere con gli altri compagni, che stanno ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nel corso del post partita di-Valencia, match valido per gli ottavi di finale della Copa del Rey e vinto dai padroni di casa per 3-0, il tecnico delJulenha parlato del nuovo arrivato Papue su cosa lo aspetterà, chiarendo subito che non avrà il posto assicurato maper lui unain una squadra già ben organizzata: “Cosa ci può dare? Innanzitutto è il benvenuto. Se lo abbiamo preso è perché è un giocatore che ci piace, ma aaffronterà la piùdella sua carriera. Viene qui pera migliorare. Questa è una squadra che sta lavorando bene. Viene pere per competere con gli altri compagni, che stanno ...

