Renzi Contro Misure per La Scuola: Banchi a Rotelle Sono Una Presa in Giro (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, attacca duramente le Misure del Governo per la sicurezza a Scuola. Renzi pone l'accento su tre fattori che contribuiranno ad una svolta: economico, sanitario ed educativo. In merito a quest'ultimo, afferma: "La didattica a distanza non è la soluzione. I Banchi a Rotelle Sono una Presa in Giro".

