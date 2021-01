Reddito di cittadinanza, tra gli ?indigenti? il reggente dei Gionta e i cassieri di due clan (Di venerdì 29 gennaio 2021) Uomini e donne condannati per camorra, narcotrafficanti, boss emergenti e addirittura un killer percepivano il Reddito di cittadinanza, ma anche due cassieri dei clan del Vesuviano. Il paradosso nel... Leggi su ilmattino (Di venerdì 29 gennaio 2021) Uomini e donne condannati per camorra, narcotrafficanti, boss emergenti e addirittura un killer percepivano ildi, ma anche duedeidel Vesuviano. Il paradosso nel...

VittorioSgarbi : #governodincapaci Anche il capo mafia (l'ennesimo) dello Zen (Palermo) prende il reddito di cittadinanza. Non c'è c… - MediasetTgcom24 : Reddito cittadinanza, la Gdf di Catania denuncia 78 'furbetti' #Catania - Agenzia_Ansa : #Redditodicittadinanza a camorristi, sequestri per oltre 1milione di euro. Perquisizioni della #Gdf tra Napoli e pr… - MAlborali : RT @AndreON57802640: Reddito cittadinanza a camorristi, sequestri per oltre 1mln - Campania - - PatriziaOrlan11 : RT @marco_sampietro: Consulente fiscale che lavora fra Italia e Svizzera, percettore di reddito di cittadinanza, fermato su una Ferrari 458… -