Pensioni: Inps, per quelle liquidate in 2020 importo medio scende a 1240 euro (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. -(Adnkronos) - L'importo medio mensile delle nuove Pensioni liquidate scende dai 1.299 euro del 2019 a 1.240 euro per l'anno passato. Lo segnala l'Inps nell'aggiornamento dell'osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento riportando il dato più basso (768 euro) per le Pensioni ai superstiti mentre l'assegno di invalidità medio si attesta a 792 euro. Per le Pensioni di vecchiaia l'assegno medio e' di 893 euro mentre il valore più elevato è per le Pensioni anticipate a 2001 euro al mese. Quanto alle categorie il numero maggiore di nuove Pensioni (339.716) ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. -(Adnkronos) - L'mensile delle nuovedai 1.299del 2019 a 1.240per l'anno passato. Lo segnala l'nell'aggiornamento dell'osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento riportando il dato più basso (768) per leai superstiti mentre l'assegno di invaliditàsi attesta a 792. Per ledi vecchiaia l'assegnoe' di 893mentre il valore più elevato è per leanticipate a 2001al mese. Quanto alle categorie il numero maggiore di nuove(339.716) ...

ladyonorato : Oltre al resto, il #governoConte lascia l’INPS con un buco di 20 miliardi, di cui 16 dovuti alla CIG Covid. Anticip… - fanpage : C'è il forte rischio di dover ridurre anche le pensioni. - valerosaspina : RT @benedettamarin1: Poi non ci sono soldi per le pensioni? - SkyTG24 : Inps, boom per quelle di vecchiaia: 255.813 quelle liquidate nel 2020 - ddgiusto : RT @nomfup: Notizia politica del giorno: l'INPS ha liquidato nel 2020 795.730 nuove pensioni con un aumento del 7.42% rispetto al 2019 -