Navigabilità. Il Comune di Pisa aderisce al percorso partecipativo Patto per l’Arno (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Comune di Pisa aderisce al manifesto d’intenti intitolato “Patto per l’Arno” promosso dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, in accordo con i Consorzi di Bonifica della Toscana, per dare avvio ad un percorso partecipativo che coinvolgerà tutti gli enti e le Amministrazioni Pubbliche interessati dalla gestione del fiume, articolandosi in tre distinti contratti relativi all’ambito dell’Alto, Medio e Basso Valdarno.La finalità è quella di giungere ad un patrimonio condiviso di conoscenze, problematiche e potenzialità del fiume e del territorio in cui scorre, per poter attivare azioni coordinate sul fronte della sicurezza idraulica, della pulizia del fiume, della fruibilità e della valorizzazione ambientale, culturale, turistica ed economica ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildial manifesto d’intenti intitolato “per” promosso dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, in accordo con i Consorzi di Bonifica della Toscana, per dare avvio ad unche coinvolgerà tutti gli enti e le Amministrazioni Pubbliche interessati dalla gestione del fiume, articolandosi in tre distinti contratti relativi all’ambito dell’Alto, Medio e Basso Valdarno.La finalità è quella di giungere ad un patrimonio condiviso di conoscenze, problematiche e potenzialità del fiume e del territorio in cui scorre, per poter attivare azioni coordinate sul fronte della sicurezza idraulica, della pulizia del fiume, della fruibilità e della valorizzazione ambientale, culturale, turistica ed economica ...

arixsecco : RT @comunevenezia: ??#Giunta ?? Importante accordo tra Comune e Provveditorato per realizzare 6 progetti di manutenzione di canali garantend… - BellaMig : RT @comunevenezia: ??#Giunta ?? Importante accordo tra Comune e Provveditorato per realizzare 6 progetti di manutenzione di canali garantend… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ??#Giunta ?? Importante accordo tra Comune e Provveditorato per realizzare 6 progetti di manutenzione di canali garantend… - comunevenezia : ??#Giunta ?? Importante accordo tra Comune e Provveditorato per realizzare 6 progetti di manutenzione di canali gara… -

Ultime Notizie dalla rete : Navigabilità Comune Sentenza storica del Consiglio di Stato, il porto di Ospedaletti è un ammasso di scogli ma il Comune può intervenire Riviera24