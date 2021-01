Napoli, il saluto di Llorente è in dialetto: “Città fantastica, cià uagliù!” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fernando Llorente da qualche ora è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. L’attaccante spagnolo ha salutato Napoli con un sentito messaggio sui social ringraziando la Città e il popolo azzurro per il sostegno: “E’ arrivato il tempo dei saluti e come si dice a Napoli “adda passà ‘a nuttat” – ha scritto Llorente a corredo di una foto emblematica, con il Vesuvio sullo sfondo -. Lascio una Città fantastica, un popolo dal calore ed affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me. È proprio vero che a Napoli si piange due volte… cià uagliù!”. In una stagione e mezzo in azzurro Llorente ha collezionato 29 presenze complessive ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Fernandoda qualche ora è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. L’attaccante spagnolo ha salutatocon un sentito messaggio sui social ringraziando lae il popolo azzurro per il sostegno: “E’ arrivato il tempo dei saluti e come si dice a“adda passà ‘a nuttat” – ha scrittoa corredo di una foto emblematica, con il Vesuvio sullo sfondo -. Lascio una, un popolo dal calore ed affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me. È proprio vero che asi piange due volte… cià”. In una stagione e mezzo in azzurroha collezionato 29 presenze complessive ...

